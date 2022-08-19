Божин — о стадионе в Воронеже: «Если бы пришлось стоя смотреть за игрой, болельщики и без сидячих мест ходили бы»

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал слова комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, ранее назвавшего стадион воронежской команды «страшилищем».

Футболист отметил, что для него гораздо важнее мнение местных болельщиков, чем журналиста.

«Понятно, что всем хочется современную арену, но приоритет не в красоте лож и перекрытий. Главное для людей — футбол. Мне кажется, если бы пришлось стоя смотреть за игрой, они бы и без сидячих мест ходили на игры», — приводит слова Божина Metaratings.

Свой следующий матч «Факел» проведёт 19 августа в гостях против «Крыльев Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.