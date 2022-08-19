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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обмен голами за 4 минуты и очередная ничья: «Крылья» и «Факел» не выявили сильнейшего

 
19 Августа 2022 • 20:57 Комментировать (1)
Крылья Советов
1:1
Факел
окончен

«Крылья Советов» принимали «Факел» в рамках 6-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Крылья Советов1:1Факел
(1:0) Глушенков Максим61'  
  65'Максимов Максим (1:1)
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЛиповой Данил 73' (Якуба Денис ( 73') Коваленко АлександрВитюгов МаксимСоколов Артём 85' (Хубулов Владимир ( 85') Глушенков МаксимЦыпченко Дмитрий 73' (Шитов Владислав ( 73')
Запасные: Фролов ЕвгенийТепляков ВладиславОвсянников БогданБарач Матео
Свинов ИльяСуслов Кирилл 76' (Черов Василий ( 76') Божин Сергей  82'Морозов ЕвгенийШляков Евгений 85' (Мастерной Владислав ( 85') Мендель Андрей  58'Дмитриев Олег 76' (Квеквескири Ираклий ( 76') Гонгадзе Георгий 63' (Максимов Максим ( 63') Акбашев РоманАльшин Ильнур 46' (Магаль Руслан ( 46') Аппаев Хызыр
Запасные: Дашаев АсланШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейИвахнов МатвейЧерняков Даниил
19 августа. Стадион "Solidarnost Arena".

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Две команды с очень яркими болельщицкими группировками встретились в шестом туре РПЛ. На домашние матчи «Факела» билеты разлетаются за первый час продаж, Самара тоже активнейшим образом поддерживает своих любимцев, буквально живёт футболом. Но в таблице всё не так ярко, к сожалению. Перед шестым туром «Крылья» и «Факел» соседничали на 11-м и 12-м местах соответственно, по большей части собирая ничейные результаты – на двоих уже набралось 5 за 10 матчей.

Начали матч футболисты не очень мирно. Уже на второй минуте Гонгадзе получил мяч на правом краю чужой штрафной площади и пробил в ближний угол, тогда как Ломаев начал заваливаться в противоположный. Иван всё же успел переложиться и спасти сам себя в этой ситуации. В ответ пошла резанная подача в штрафную площадь «Факела», где Морозов вдруг решился на удар по своим воротам. Срезка ему удалась, но не настолько, чтобы мяч юркнул в сетку.

В целом ощущался мирный настрой, так присущий командам в этом сезоне. Атаковали соперники с оглядкой на свои ворота, вперёд не рвались. После углового возникла суматоха в штрафной площади «Факела», на подборе первым оказался Роман Евгеньев и пробил неплохо, но несильно. Свинов отвёл угрозу от своих ворот. Уже под занавес первого тайма единственный настоящий момент получил Цыпченко: после флангового кросса Свинов вдруг смахнул мяч на ногу форварду, но тот опешил от подарка и пробил мимо ворот.

Постепенно «Крылья Советов» наращивали давление. Во втором тайме уже не возникало вопросов, кто владеет ситуацией и держит нити игры. Вот только мяч в ворота предательски не шёл. Особенно не везло всё тому же Цыпченко. Теперь Дмитрий оказался перед пустыми воротами после отличной скидки на угловом ударе. Но не смог форвард «Крыльев» замкнуть дальнюю штангу, пробив мимо пустого створа.

Час игрового времени выстояли воронежцы, однако затем Глушенков дал мастер-класс по реализации моментов. Максим получил мяч на левом углу штрафной площади, обыграл Божина и точно пробил под штангу – 1:0. Однако уже через минуту появился на поле Максим Максимов, а ещё через три минуты он же первым касанием замкнул подачу от угла поля, легко перепрыгнув в борьбе Максима Витюгова – 1:1.

Концовка матча получилась скомканной из-за большого количества замен, нарушений, остановок. В такой обстановке никто не смог наиграть на победный гол. «Факел» и «Крылья» сыграли вничью, подтвердив звание миролюбивых команд этого сезона. Для воронежцев эта ничья стала уже четвёртой, для самарцев – третьей.

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Крылья Советов Факел
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Августа 2022 в 21:02
Очень хотелось поставить за Крылышки ))) но потом вспомнил про принцип ,не ставить ставки а рпл , и как итог хорошо что есть принципиальные моменты))
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окончен Крылья Советов 1:1 Факел
20.08  13:00 Урал ... Пари НН
20.08  15:00 Химки ... Локомотив Москва
20.08  17:30 Динамо Москва ... Спартак Москва
20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
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