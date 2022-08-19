Божин — об Осинькине: Топовый тренер должен быть психологом

Защитник «Факела» Сергей Божин поделился мнением о возможном приглашении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в «Спартак».

«Если у него будет предложение, то, возможно, возглавит топ-клуб. Не думаю, что «Спартак» позовет его, но жизнь покажет», — приводит слова Божина Metaratings.

Футболист считает, что показатель хорошего тренера заключается не только в качественной работе на поле с игроками, но и в психологии, топовый наставник должен поддерживать хороший микроклимат в команде.

Напомним, 27-летний Божин выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год, этим летом он перебрался в «Факел» свободным агентом.