Осинькин: «В первом тайме у нас было больше моментов, во втором - тем более»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (1:1).

- В первом тайме у «Крыльев» мало что получалось, особенно в быстрых атаках, которые мы привыкли видеть. О чем говорили с командой в перерыве, какие коррективы вносили?

- Об этом же и говорил, потому что недостаточно быстро мы проходили вообще в плане выхода из обороны в атаку, мы делали лишние касания, не очень правильно открывались, кое-какие перестроения надо было отрегулировать. Наверное, во втором тайме мы играли побыстрее. Но все равно хочу сказать, что даже в первом тайме у нас было больше моментов. Во втором - тем более, но, к сожалению, мы опять упускаем возможность победить.

- Уже не первый раз «Крылья» теряют очки, ведя в счете. После гола Глушенкова казалось, что игра будет наоборот развиваться в пользу «Крыльев». Получив такое преимущество, команда получал и как раз бежать в зоны. На ваш взгляд, чего не хватает? Это проблемы больше в психологической плоскости, или, может быть, футболисты, которые выходят на поле, недостаточно сыгранные, большое количество перестановок?

- Здесь даже нельзя сейчас сказать про потерю концентрации какой-то или каких-то футболистов, потому что прямо через несколько минут, через время, которое мы провели, ведя в счете, стандартное положение, которое привело к голу. Где-то мы не разобрались. Нас просто передавили в этой ситуации. Этот гол - не следствие каких-то там психологических причин. Просто по игре. Это стандартное положение, оно может всегда прийти. А то, что нам нужно быть внимательнее в этих ситуациях, я согласен.