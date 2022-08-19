Коваленко - лучший игрок первого матча шестого тура РПЛ

Шестой тур российского чемпионата Премьер-лиги начался с матча между «Крыльями Советов» и «Факелом», в котором была зафиксирована ничья. Оба гола были забиты в начале второй половины игры - сперва забили хозяева, но через четыре минуты гости усилиями Максима Максимова сравняли счет.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник самарской команды Александр Коваленко. В конце игры он организовал момент, который мог увенчаться вторым голом «Крыльев», но автор первого мяча Глушенков, к сожалению, не использовал его.

Для «Крыльев Советов» это была третья ничья в сезоне, «Факел» же еще не побеждал, но четырежды сыграл вничью.