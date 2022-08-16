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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков перечислил проблемы РПЛ, которые предстоит решить Алаеву

 
16 Августа 2022 • 17:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
19.08 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об избрании Александра Алаева главой РПЛ.

По мнению Колоскова, Алаеву важно сохранить всё то хорошее, что сейчас есть в РПЛ, а также решить ряд проблем.

«Лига нормально работает, принимаются нормальные решения. Из насущных проблем — это, как всегда, поиск спонсоров, поиск дополнительных денег, поиск лучших условий для клубов, в том числе, и через телевизионные и коммерческие контракты», — цитирует Колоскова Metaratings.

Ранее сообщалось, что 42-летний Алаев был единогласно избран новым президентом РПЛ после голосования, которое было проведено среди представителей всех клубов лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Александр Алаев РПЛ
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