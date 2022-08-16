Колосков перечислил проблемы РПЛ, которые предстоит решить Алаеву

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об избрании Александра Алаева главой РПЛ.

По мнению Колоскова, Алаеву важно сохранить всё то хорошее, что сейчас есть в РПЛ, а также решить ряд проблем.

«Лига нормально работает, принимаются нормальные решения. Из насущных проблем — это, как всегда, поиск спонсоров, поиск дополнительных денег, поиск лучших условий для клубов, в том числе, и через телевизионные и коммерческие контракты», — цитирует Колоскова Metaratings.

Ранее сообщалось, что 42-летний Алаев был единогласно избран новым президентом РПЛ после голосования, которое было проведено среди представителей всех клубов лиги.