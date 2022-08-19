Бейл: «Не в первый раз мы теряем два очка на поле»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (1:1).

- Сегодня ты играл едва ли не больше в атаке, чем в обороне, очень высоко и часто оказывался в штрафной площади. Это была тренерская установка? Или сам рисунок игры диктовал необходимость играть так высоко?

- Нет, мы играли с тремя защитниками, и там был Александр и другие. Я думаю, это была просто необходимость в некоторых случаях.

- Можно ли сказать, что команда сегодня потеряла очки, учитывая, что во втором тайме было больше возможностей? Вы забили первыми. Чего не хватило, чтобы набрать три очка?

- Я думаю, что это уже, к сожалению, не в первый раз, когда мы теряем два очка на поле. Нам не удалось забить несколько угловых, может быть, несколько пенальти. Мы, конечно, должны играть лучше.