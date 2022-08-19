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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Крыльев Советов»: «Мы недобрали очки с «Торпедо» и «Локомотивом»

 
19 Августа 2022 • 06:29 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
Через 12 ч. 2 мин.

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Артём Соколов высказался о старте своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Старт сезона? Мы недобрали очки с «Торпедо» и «Локомотивом». Должны были иметь плюс два-три очка точно», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

По итогам пяти туров чемпионата России самарский коллектив набрал пять баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 19 августа на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Артём Соколов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ФАКЕЛ
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