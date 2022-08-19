Игрок «Крыльев Советов»: «Мы недобрали очки с «Торпедо» и «Локомотивом»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Артём Соколов высказался о старте своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Старт сезона? Мы недобрали очки с «Торпедо» и «Локомотивом». Должны были иметь плюс два-три очка точно», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

По итогам пяти туров чемпионата России самарский коллектив набрал пять баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 19 августа на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.