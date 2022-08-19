Брызгалов считает, что «Факел» может стать народной командой

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов ответил на вопрос о том, может ли воронежский клуб стать народной командой.

«Почему бы и нет? Воронеж — футбольный город. К команде и клубу относятся с уважением. Весь город поддерживает «Факел» и переживает за результат», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Факела» Олег Василенко заявил, что команда может стать народной, потому что все люди там простые.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний футболист на поле не появлялся. «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после пяти туров.