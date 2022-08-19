Коваленко: «У нас команда слишком маленького роста, что ни угловой, то опасный момент»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Факел» (1:1) Александр Коваленко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме почти ничего не получалось у «Крыльев», во втором вы заиграли намного активнее. О чем говорили в раздевалке? Какие нашли причины и ресурсы, чтобы изменить игру?

- В первом тайме мы просто слишком медленно играли, медленно мяч двигали. В перерыве тренер сказал, чтобы мы активнее играли, и мы перевернули игру, постарались быстрее играть и двигать мяч.

- Чего не хватило, чтобы все-таки сегодня набрать три очка?

- Не знаю. Концентрации. Мы все голы со стандартов в основном пропускаем, так получилось, что у нас команда слишком маленького роста. Что ни угловой, то опасный момент у наших ворот. Это очень обидно.

Еще хотелось бы добавить, что у человека, из-за которого почти весь состав «Крыльев» играет в РПЛ, у Николая Юрьевича Ларина сейчас большие проблемы. Там сейчас просто творится какой-то беспредел. С Москомспорта отправляют каких-то людей, чтобы они его там конкретно душили. Хочу, чтобы ему все оказали поддержку.