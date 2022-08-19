Божович — об отношении к русским в Европе: «Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением по поводу негативного отношения к русским спортсменам в Европе.

По мнению черногорского специалиста, спорт должен быть вне политики, поэтому сегодняшнее отношение к русским людям в Европе недопустимо.

«В Европе на словах много демократии, но на деле это не так. То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения», — цитирует Божовича «Матч ТВ».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным игрокам, выступающим в России, приостановить действие контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.