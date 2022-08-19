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Василенко: «Не думаем о том, что на нас давит, поражение или вничью мы сыграли»

 
19 Августа 2022 • 21:35 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Факел
окончен

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

- Очень удачный первый тайм для вашей команды. Во втором тайме удалось сопернику переломить игру, разбить высокий прессинг. С чем это свяжете? Вы осознанно сыграли второй тайм осторожнее, или это заслуга соперника?

- Мы не то, что играли осторожно, потому что все равно это команда играющая. Они хороши на мяче. Наша задача была, что в первом тайме, что во втором - оказывать давление. Мы отрабатывали стандарты и очень рады, что забили. Мы огорчены, что пропустили гол. Потому что что в первом тайме, что во втором тайме игра, на мой взгляд, мое субъективное мнение, игра складывалась так, что она была подконтрольна. Да, всегда остро перед штрафной у «Крыльев», потому что такие ребята на мяче, но мы даже это контролировали, но гол из ничего… Тем не менее, все выложились, сыграли вничью, будем двигаться дальше и работать. Нам очень нужно над чем работать и совершенствоваться.

- «Факел» первым пропустил и, казалось, набрал очко. Но по-прежнему нет побед у команды. Насколько психологически это давит? Оцените результат, довольны ли вы им сегодня?

- Банальная фраза: каждое очко идет в копилку команды. Мы не думаем о том, что на нас давит, поражение или вничью мы сыграли. Мы сейчас на пути совершенствования и пути адаптации. Я благодарен футболистам, что они прикладывают к этому усилия. Мы вообще об этом не думаем. Мы думаем о том, что есть матч, что у нас получилось, что не очень, где нам нужно улучшиться и как готовиться к следующему матчу. Только об этом.

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Факел Олег Василенко
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окончен Крылья Советов 1:1 Факел
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