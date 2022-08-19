Дмитриев: «Сегодня должны были выигрывать этот матч»

Полузащитник «Факела» Олег Дмитриев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

- Как вам результат? С одной стороны, очко в гостях. С другой стороны, нет победы.

- Да, вы правильно сказали, побед пока что нет в этом сезоне, но я считаю, что мы сегодня должны были выигрывать этот матч. Жалко, что мы набрали только одно очко.

- Во втором тайме команда отказалась от высокого прессинга, это было осознанное решение, или соперник заставил играть немного по-другому?

- Мы не отказывались, видимо, соперник по игре заставил. Мы продолжали гнуть свою линию и играть в свой футбол.