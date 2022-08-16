Александр Алаев избавился от приставки «и.о.» и стал полноценным президентом Российской премьер-лиги. Алаев был избран на эту должность по итогам голосования представителей клубов, состоявшегося во вторник.

Стоит напомнить, что Александр Алаев был единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на должность главы РПЛ.

Александр Алаев будет руководить Премьер-лигой на протяжении пяти ближайших лет, если не захочет уйти в отставку раньше.

Напомним, что ранее Александр Алаев был президентом ФНЛ и генеральным секретарём РФС. Функционер покинул эти должности ради работы в Премьер-лиге.