Мартынович — об уходе из «Краснодара»: «Почему я должен занимать чьё-то место?»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, перешедший нынешним летом в казанский клуб из «Краснодара», рассказал, почему принял решение сменить клубную прописку.

Напомним, что Мартынович защищал цвета «быков» в период с 2010 по 2022 год.

Белорусский защитник признался, что хотел завершить карьеру в «Краснодаре», однако клуб решил двигаться в другом направлении и не стал предлагать 34-летнему футболисту новый контракт.

«Никакого недопонимания нет. Почему мне должны были давать ещё один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чьё-то место? Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне ещё интересен сам футбол», — цитирует Мартыновича Sport24.

В общей сложности за «Краснодар» Мартынович провёл 269 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.