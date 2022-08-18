Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Бунедкора» официально

 
18 Августа 2022 • 11:33 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Рубин
21.08 12:45

«Рубин» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником «Бунедкора» Умарали Рахмоналиевым.

Узбекский футболист заключил с казанским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года. Отмечается, что остаток 2022 года Рахмоналиев проведёт в «Бунедкоре», а затем присоединится к «Рубину» в статусе свободного агента.

В нынешнем году полузащитник провёл за свой родной клуб 15 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» проведёт 21 августа против ульяновской «Волги». Встреча начнётся в 12:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Бунедкор Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Умарали Рахмоналиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:33 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Бунедкора» официально
10:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о своём возможном назначении в «Локомотив»
17 Августа
21:43 · Россия. Первая лига
Гогниев мог возглавить «Уфу»
19:08 · Россия. Первая лига
Попов опроверг слухи о том, что он уже договорился с «Уфой»
16:59 · Россия. Первая лига
Стало известно, кто возглавит «Уфу»
11:16 · Россия. Первая лига
«Кубань» раздумывает над отставкой Евдокимова
10:29 · Россия. Первая лига
Томаров уволен с поста главного тренера «Уфы» официально
16 Августа
23:46 · Россия. Первая лига
В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Никифоров высказался о нынешнем уровне РПЛ
16:19 · Россия. Первая лига
Калешин назвал причину, по которой Бердыев не вернётся в «Рубин»
00:07 · Россия. Первая лига
Евдокимов не сомневается в том, что «Рубин» вернётся в РПЛ
15 Августа
21:53 · Россия. Первая лига
Слуцкий прокомментировал крупную победу над «Кубанью»
21:26 · Россия. Первая лига
«Рубин» наконец-то заиграл, чудо-гол Зотова помог разгромить «Кубань»
14 Августа
20:58 · Россия. Первая лига
«Акрон» набрал первые три очка, победив в Краснодаре
20:58 · Россия. Первая лига
Быстрый гол позволил «Алании» одолеть «Нефтехимик»
Все новости
Рекомендуем