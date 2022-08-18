«Рубин» объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником «Бунедкора» Умарали Рахмоналиевым.

Узбекский футболист заключил с казанским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года. Отмечается, что остаток 2022 года Рахмоналиев проведёт в «Бунедкоре», а затем присоединится к «Рубину» в статусе свободного агента.

В нынешнем году полузащитник провёл за свой родной клуб 15 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Свой следующий матч в рамках текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» проведёт 21 августа против ульяновской «Волги». Встреча начнётся в 12:45 по московскому времени.