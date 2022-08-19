Мартынович рассказал об особенностях тренировок Фарке

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», поделился мнением о немецком тренере Даниэле Фарке, который возглавил «быков» 13 января нынешнего года, но уже 2 марта покинул команду, не проведя в РПЛ ни одной официальной игры.

Мартынович отметил, что Фарке внёс в тренировки «Краснодара» несколько новых элементов, касающихся игры с мячом и работы в зале.

«У него всё было через мяч. Как только он пришёл, загнал нас в очень маленький квадрат: «Всё, играйте». Проходит время — и мы в этом квадрате мяч держим. Получаем удовольствие, тренировки интересные.

Что ещё удивило? Совершенно другой подход к залу. Даже сами упражнения на тренажёрах такие, которых раньше мы ни у кого не делали», — цитирует Мартыновича Sport24.

В настоящий момент Фарке возглавляет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Ранее специалист также работал в АПЛ, где тренировал «Норвич».