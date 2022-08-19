Мартынович назвал Сафонова лучшим вратарём страны

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове, с которым ранее выступал за одну команду.

По мнению Мартыновича, голкипер «быков» является лучшим российским игроком на совей позиции, который без проблем сможет заиграть в Европе.

«Что он там вытворял в матче с «Факелом»! Это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе», — цитирует Мартыновича «Sport24».

В текущем сезоне 23-летний Сафонов провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых пропустил семь мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Свой следующий матч «быки» проведут 21 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.