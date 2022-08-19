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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартынович назвал Сафонова лучшим вратарём страны

 
19 Августа 2022 • 09:14 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Рубин
21.08 12:45

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове, с которым ранее выступал за одну команду.

По мнению Мартыновича, голкипер «быков» является лучшим российским игроком на совей позиции, который без проблем сможет заиграть в Европе.

«Что он там вытворял в матче с «Факелом»! Это уже звезда российского чемпионата. В Европе же будет легионером. Вратарскую позицию редко делают легионерской. Только это может помешать Моте заиграть в Европе», — цитирует Мартыновича «Sport24».

В текущем сезоне 23-летний Сафонов провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых пропустил семь мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Свой следующий матч «быки» проведут 21 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Александр Мартынович Матвей Сафонов
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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