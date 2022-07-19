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Билялетдинов: «Думаю, Набиуллину нужен «Рубин»

19 Июля 2022 • 15:03 Комментировать
Волга Ульяновск
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Рубин
21.08 18:00

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном возвращении защитника Эльмира Набиуллина в казанский клуб.

«Нужен ли «Рубин» Набиуллину? Думаю, в какой-то степени всё-таки нужен. Потому что его ждёт родной дом. Поколесил, поездил по Санкт-Петербургу, Сочи, Подмосковье. Самое время вернуться в Казань, где родился и начинал играть», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, что Набиуллин — воспитанник «Рубина», выступавший за казанскую команду в период с 2014 по 2017 год. Всего в составе казанцев защитник провёл 96 матчей, забив четыре гола и отдав девять результативных передач.

Минувший сезон 27-летний Набиуллин провёл в «Химках», отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами в 21 проведённой встречи. Также он защищал цвета «Зенита» и «Сочи».  

Ранее сообщалось, что помимо «Рубина», интерес к левому защитнику проявляют «Пари НН», «Краснодар» и «Торпедо».   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ринат Билялетдинов Эльмир Набиуллин Трансферы футбола - лето 2022
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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