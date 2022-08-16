Газинский рассказал, когда определится с новым клубом

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о своём будущем.

Напомним, по окончании минувшего сезона 33-летний футболист покинул «быков» в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в «Урале» или в ЦСКА.

«Меня видели на базе «Урала»? Это неправда. Конкретика в поиске новой команды есть. Вы всё скоро узнаете», — цитирует Газинского«Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Цвета «быков» экс-игрок сборной России защищал с 2013 года.