Сперцян исключил свой переход в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что не покинет «быков» ради перехода в другой российский клуб.

«Возможен ли трансфер в «Зенит»? Нет-нет. В России я буду играть только за «Краснодар», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за «быков» пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока сборной Армении с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 21 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.