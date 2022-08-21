Сторожук: «Соперников не разделяем на сильных и слабых»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Готовились как обычно, соперников не разделяем на сильные и слабые стороны, там новичок лиги или там лидирующая команда, которая уже привыкла и нас заставляла о себе так думать. Поэтому готовились очень серьезно, говорили об этом. Надо более уверенно. Я думаю, что будет такая составляющая - настрой в том плане, что каждый эпизод, каждую передачу сегодня надо будет отдавать намного сконцентрированнее. К этому призывали всю неделю.