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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» при полных трибунах расправился с «Оренбургом», полчаса игравшим в меньшинстве

 
21 Августа 2022 • 21:57 Комментировать
Краснодар
2:0
Оренбург
окончен

В матче шестого тура РПЛ «Оренбург» гостил в Краснодаре.

Протокол игры  
Краснодар2:0Оренбург
(1:0) Ионов Алексей28'  
(2:0) Кордоба Джон66'  
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо Силва 46' (Литвинов Вячеслав ( 46') Бородин Сергей АлексеевичРамирес КристианКривцов Никита  61' 62' (Баньяц Михайло ( 62'  67') Черников Александр 79' (Исаенко Олег ( 79') Сперцян ЭдуардИонов Алексей 79' (Самко Владислав ( 79') Кордоба Джон 73' (Манелов Ираклий ( 73') Олусегун Олакунле
Запасные: Агкацев СтаниславСорокин ЕгорШтепа Михаил
Гошев ЕвгенийПавловец АлександрГойкович Ренато  10'Хотулёв ДанилаПолуяхтов Владимир 79' (Сиваков Михаил ( 79') Аюпов Тимур  55'Lucas VeraПеченин Кирилл 80' (Стаматов Матео ( 80') Титков Николай 60' (Ковалёв Юрий ( 60') Brian Mansilla  40'  57'Марин Джимми
Запасные: Гурциев БатразКеняйкин АлексейСычевой ВладимирСысуев НиколайDiego AcostaОганесян Степан
21 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

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Завершали шестой тур на юге России. «Краснодар» продолжает серию довольно качественных матчей: по три гола отгрузили «Локомотиву» и «Уралу», не проиграли «Динамо» на выезде. По новой зажигаются звёзды Матвея Сафонова, Олакунле Олусегуна и Эдуарда Сперцяна, по новой отдан в аренду Магомед-Шапи Сулейманов. Домашняя игра против «Оренбурга» выглядела отличной возможностью приблизиться к лидирующей группе.

У «Краснодара» в старте появились все именитые игроки: Кордоба, Ионов, Сперцян, Олусегун, Рамирес, Сафонов, даже Кайо восстановился. «Оренбург» тоже приехал сильнейшим составом, даже на скамейке запасных оставили автора хет-трика Сычевого. Интересно, что матч активнее начали как раз гости, организовавшие пару атак. Особой опасности не было – удар Павловца метров с 16 проблем Сафонову не доставил, а другие подходы к воротам были не столь опасны.

Затем решил взбодрить игру Ренато Гойкович. Игрок «Оренбурга» в центре поля снёс Джона Кордобу, едва не наиграв на красную карточку. Арбитр проверил эпизод на повторе и показал «горчичник». По голевым моментам «Краснодара» была тишина, игра была равна, но тут открыл счёт Алексей Ионов. Почему-то Гойкович и Полуяхтов расступились перед Ионовым, он продрался к 11-метровой отметке и пробил под штангу – 1:0.

Во второй половине встречи сильных изменений в сценарии матча не случилось. Сторожук заменил Кайо на Литвинова, «Оренбург» создал неплохой момент после углового, но Сафонов без видимых трудностей парировал удар Марина, и игра чуть успокоилась. А главный удар по «Оренбургу» нанёс его же игрок. Брайан Мансилья ударил Черникова коленом в лицо, за что получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Прошло десять минут, как «Краснодар» играл в большинстве, и случился второй (контрольный) гол. Джон Кордоба получил передачу Сперцяна недалеко от вратарской, на замахе убрал Гошева, а затем поразил пустой створ – 2:0. Этот мяч подействовал на игру как успокоительное. 22 000 зрителей спокойно пронаблюдали, как «Краснодар» довёл матч до победы и радостные побрели по домам. А «быки» набрали 11 очков и поднялись на шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург
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