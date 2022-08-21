«Краснодар» при полных трибунах расправился с «Оренбургом», полчаса игравшим в меньшинстве

В матче шестого тура РПЛ «Оренбург» гостил в Краснодаре.

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Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Алексея Ионова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Мансильи (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Джона Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Завершали шестой тур на юге России. «Краснодар» продолжает серию довольно качественных матчей: по три гола отгрузили «Локомотиву» и «Уралу», не проиграли «Динамо» на выезде. По новой зажигаются звёзды Матвея Сафонова, Олакунле Олусегуна и Эдуарда Сперцяна, по новой отдан в аренду Магомед-Шапи Сулейманов. Домашняя игра против «Оренбурга» выглядела отличной возможностью приблизиться к лидирующей группе.

У «Краснодара» в старте появились все именитые игроки: Кордоба, Ионов, Сперцян, Олусегун, Рамирес, Сафонов, даже Кайо восстановился. «Оренбург» тоже приехал сильнейшим составом, даже на скамейке запасных оставили автора хет-трика Сычевого. Интересно, что матч активнее начали как раз гости, организовавшие пару атак. Особой опасности не было – удар Павловца метров с 16 проблем Сафонову не доставил, а другие подходы к воротам были не столь опасны.

Затем решил взбодрить игру Ренато Гойкович. Игрок «Оренбурга» в центре поля снёс Джона Кордобу, едва не наиграв на красную карточку. Арбитр проверил эпизод на повторе и показал «горчичник». По голевым моментам «Краснодара» была тишина, игра была равна, но тут открыл счёт Алексей Ионов. Почему-то Гойкович и Полуяхтов расступились перед Ионовым, он продрался к 11-метровой отметке и пробил под штангу – 1:0.

Во второй половине встречи сильных изменений в сценарии матча не случилось. Сторожук заменил Кайо на Литвинова, «Оренбург» создал неплохой момент после углового, но Сафонов без видимых трудностей парировал удар Марина, и игра чуть успокоилась. А главный удар по «Оренбургу» нанёс его же игрок. Брайан Мансилья ударил Черникова коленом в лицо, за что получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Прошло десять минут, как «Краснодар» играл в большинстве, и случился второй (контрольный) гол. Джон Кордоба получил передачу Сперцяна недалеко от вратарской, на замахе убрал Гошева, а затем поразил пустой створ – 2:0. Этот мяч подействовал на игру как успокоительное. 22 000 зрителей спокойно пронаблюдали, как «Краснодар» довёл матч до победы и радостные побрели по домам. А «быки» набрали 11 очков и поднялись на шестое место.