Сперцян заявил, что «Краснодар» готов к борьбе с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о том, на что может претендовать его команда в текущем сезоне.

«На что можем претендовать в этом сезоне? На максимальный результат. Быть наверху. Готовы ли бросить вызов «Зениту»? Почему нет? Надо верить и работать», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем туре «быки» встретятся с «Оренбургом».