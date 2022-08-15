Вячеслав Литвинов: «Краснодар» на каждый матч выходит с целью победить

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Цели на сезон? У нас нет цели быть в пятерке, четверке, десятке. Для нас цели всегда максимальные. На каждую игру мы выходим с целью победить», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Футболист заявил, что команде нет разницы, кто играет против них, «Краснодар» просто выходит играть в футбол.

В текущем сезоне Литвинов принял участие в пяти матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

«Быки» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после пяти туров. В следующем матче краснодарский клуб встретится с «Оренбургом».