Сперцян: Кордоба десять раз извинялся, после незабитого пенальти в матче с «Факелом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился информацией о том, что ему сказал Джон Кордоба после незабитого пенальти.

«Что я услышал, когда Кордоба не забил? Ничего. Десять раз извинился перед командой, передо мной. Я тоже мог не забить, бывает», — цитирует слова Сперцяна «Матч ТВ».

Отметим, что речь идет о матче первого тура между «Краснодаром» и «Факелом», встреча завершилась со счетом 2:2. В той встрече Кордоба не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в конце первого тайма.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков после пяти матчей.