Ионов: «Хорошо, что забили»

В заключительном матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» одержал трудовую победу в противостоянии с вернувшимся в высший свет российского футбола «Оренбургом», забив два мяча.

Тем не менее, игра для южан начиналась неровно - «быки» не могли нащупать свой футбол, с трудом открыв счет. Это сделал полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов. Он прокомментировал события матча.

- Сложно начали игру. Долго контролировали мяч, но не могли найти подступы к штрафной соперника. Хорошо, что все сложилось и нам удалось забить гол. Затем второй и довели мяч до победы, которая была очень важна для нас, - заявил игрок в эфире телеканала Матч Премьер.