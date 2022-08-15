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Отец Вандерсона: «Мой сын был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»? Это абсолютное враньё» эксклюзив

 
15 Августа 2022 • 13:02 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
21.08 20:00
Вамберто, отец и агент полузащитника «Интернасьонала» Вандерсона, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что его сын инициировал отъезд легионеров из «Краснодара». Напомним, что об этом недавно утверждал комментатор Константин Генич.

«Мой сын был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»? Это абсолютное враньё. Я даже не хочу заострять на этом внимание, это просто враньё!», – сказал Вамберто.

Вандерсон покинул «Краснодар» на правах аренды. В 10 матчах за «Интернасьонал» в чемпионате бразилец уже успел отметиться 5 голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вамберто Вандерсон
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