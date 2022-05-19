«Краснодар» объявил о расставании с тремя игроками

Игроки «Краснодара»: полузащитник Юрий Газинский, вратарь Евгений Городов и защитник Александр Мартынович — покинут клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «быков». У всех троих истекают контракты летом нынешнего года.

32-летний Газинский защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. За это время он провёл в составе клуба 281 матч, забив в них 14 голов и отдав 29 результативных передач.

34-летний Мартынович выступает за «быков» ещё дольше — с 2010 года. В 268 встречах он забил шесть голов и отдал семь передач.

36-летний Городов же защищал цвета «Краснодара» в период с 2011 по 2013 год, после чего перешёл в «Ахмат», но два года назад вернулся в стан южан. В текущем розыгрыше РПЛ он не провёл за свою команду ни одного матча.