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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» объявил о расставании с тремя игроками

19 Мая 2022 • 10:16 Комментировать
Краснодар
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Ахмат
2.55 3.65 2.60
21.05 17:00

Игроки «Краснодара»: полузащитник Юрий Газинский, вратарь Евгений Городов и защитник Александр Мартынович — покинут клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «быков». У всех троих истекают контракты летом нынешнего года.

32-летний Газинский защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. За это время он провёл в составе клуба 281 матч, забив в них 14 голов и отдав 29 результативных передач.

34-летний Мартынович выступает за «быков» ещё дольше — с 2010 года. В 268 встречах он забил шесть голов и отдал семь передач.

36-летний Городов же защищал цвета «Краснодара» в период с 2011 по 2013 год, после чего перешёл в «Ахмат», но два года назад вернулся в стан южан. В текущем розыгрыше РПЛ он не провёл за свою команду ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мартынович Евгений Городов Юрий Газинский
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КРАСНОДАР АХМАТ
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