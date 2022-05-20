Сафонов и Газинский выбрали Сперцяна лучшим игроком сезона

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а также полузащитник «быков» Юрий Газинский назвали лучших игроков уходящего сезона РПЛ, по своему мнению, сообщает Sport24.

Оба футболиста лучшим назвали своего одноклубника Эдуарда Сперцяна. На втором месте в рейтинге Сафонова расположился нападающий «Зенита» Иван Сергеев, а на третьем — защитник питерского клуба Дмитрий Чистяков.

Газинский, в свою очередь, вторым выбрал самого Сафонова, а третьим — бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

В текущем сезоне 21-летний Сперцян провёл в составе «Краснодара» 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.