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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов и Газинский выбрали Сперцяна лучшим игроком сезона

20 Мая 2022 • 13:47 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
2.55 3.60 2.65
21.05 17:00

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а также полузащитник «быков» Юрий Газинский назвали лучших игроков уходящего сезона РПЛ, по своему мнению, сообщает Sport24.

Оба футболиста лучшим назвали своего одноклубника Эдуарда Сперцяна. На втором месте в рейтинге Сафонова расположился нападающий «Зенита» Иван Сергеев, а на третьем — защитник питерского клуба Дмитрий Чистяков.

Газинский, в свою очередь, вторым выбрал самого Сафонова, а третьим — бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

В текущем сезоне 21-летний Сперцян провёл в составе «Краснодара» 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Газинский Матвей Сафонов Эдуард Сперцян
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