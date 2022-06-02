Агент: «Янку хочет вернуться в «Ахмат»

Агент нападающего «Ахмата» Габриэля Янку Траян Гергишан, выступающего на правах аренды за румынский клуб «Фарул», высказался о будущем футболиста.

Гергишан заявил, что Янку хочет вернуться в Россию, но для принятия окончательного решения стороне игрока необходимо обсудить ситуацию с руководством грозненского клуба.

«Конечно, Габриэль хотел бы вернуться, почему нет, у него действующий контракт с клубом», — приводит слова Гергишана «РБ Спорт».

Также агент отметил, что предложения по Янку от других клубов пока не рассматривались.

В минувшем сезоне 28-летний румын провёл в составе «Ахмата» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Кроме того, на счету футболиста один гол и одна результативная передача в 11 играх за «Фарул».