«Ахмат» продлил контракт с Хариным

«Ахмат» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Евгением Хариным.

Сообщается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Харин провёл в составе «Ахмата» 27 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Цвета грозненцев хавбек защищает с 2018 года. Ранее он выступал за различные эстонские клубы. Отметим, что Харин является чемпионом Эстонии 2016 года, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка этой страны. Российских трофеев в коллекции футболиста пока нет.