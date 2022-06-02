Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» продлил контракт с Хариным

02 Июня 2022 • 14:26 Комментировать
Краснодар
1:1
Ахмат
окончен

«Ахмат» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Евгением Хариным.

Сообщается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Харин провёл в составе «Ахмата» 27 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Цвета грозненцев хавбек защищает с 2018 года. Ранее он выступал за различные эстонские клубы. Отметим, что Харин является чемпионом Эстонии 2016 года, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка этой страны. Российских трофеев в коллекции футболиста пока нет. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Евгений Харин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» выкупит двух игроков «Краснодара»
14:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил контракт с Хариным
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов ответил на вопрос, где продолжит карьеру
14:11 · Россия. Премьер-лига
Широков озвучил топ-3 тренеров в РПЛ 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Колыванов назвал игроков «Динамо», которых Шварц может пригласить в «Герту» 1
13:19 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, какой тренер нужен «Динамо»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Бывший аналитик ЦСКА: «Чалов — один из сильнейших нападающих России»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь сборной России посоветовал Свинову уходить из «Спартака»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Шварц хочет забрать Шиманьски в «Герту»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Верю, что наступят времена, когда Россия и Украина сыграют друг с другом
12:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего футболиста сезона в «Зените» 1
12:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» назвал лучшего тренера РПЛ 1
12:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о селфи Лисаковича на поле: Ну и как с такими игроками не вылететь из РПЛ? 1
12:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» вернулся в «Оренбург»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Депай обратился к Промесу 1
Все новости
Рекомендуем