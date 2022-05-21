«Краснодар» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Ахматом»

В последнем туре РПЛ «Краснодар» бился за четвёртое место в сезоне, принимая «Ахмат». Первый тайм был малособытийным, и в конце Идрис Умаев не забил пенальти - голкипер выручил! Станислав Агкацев блестяще играл и после перерыва, но не спас после быстрой атаки Мохамеда Конате. Лишь на 90-й минуте Эдуард Сперцян вырвал ничью для «Краснодара» - 1:1.
Протокол игры
|67'Конате Мохамед II (0:1)
|(1:1) Сперцян Эдуард90'
Агкацев Станислав 83' (Городов Евгений ( 83') •Исаенко Олег•Стежко Виталий 21' 46' (Мартынович Александр ( 46') •Сорокин Егор•Жилкин Григорий 83'•Ионов Алексей 72' (Самко Владислав ( 72') •Кривцов Никита 61' (Газинский Юрий ( 61') •Черников Александр•Сперцян Эдуард•Олусегун Олакунле•Манелов Ираклий
Шелия Гиорги•Карапузов Владислав 80' (Себаи Сенин ( 80') •Нижич Зоран • 90'Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Тимофеев Артём•Швец Антон 66' (Тодорович Дарко ( 66' ) • 90'Трошечкин Александр•Уткин Даниил • 39'Садулаев Лечи 46' (Харин Евгений ( 46') •Умаев Идрис 44' 46' (Конате Мохамед II ( 46')
21 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).