«Краснодар» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Ахматом»

В последнем туре РПЛ «Краснодар» бился за четвёртое место в сезоне, принимая «Ахмат». Первый тайм был малособытийным, и в конце Идрис Умаев не забил пенальти - голкипер выручил! Станислав Агкацев блестяще играл и после перерыва, но не спас после быстрой атаки Мохамеда Конате. Лишь на 90-й минуте Эдуард Сперцян вырвал ничью для «Краснодара» - 1:1.