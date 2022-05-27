«Локомотиву» не нужен Лысцов

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов, проведший прошлый сезон в «Ахмате» на правах аренды, не вернётся в московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «железнодорожников» не заинтересовано в футболисте, поэтому рассчитывает на его выкуп грозненским клубом. Однако, если предложение «Ахмата» не устроит «Локомотив», то Лысцов может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

Защитник является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого успел провести пять матчей. Также он имеет опыт выступлений за ряд португальских клубов.

В минувшем сезоне 26-летний Лысцов провёл в составе «Ахмата» 15 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает защитника 600 тысяч евро.