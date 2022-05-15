Сафонов: «Я остаюсь в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал своё будущее в клубе.

«Зенит»? Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», – сказал Сафонов «РБ Спорту».

На вопрос о том, стоит ли собираться сборной России, голкипер ответил, что он не знает. Если будут сборы и вызовут, то он не откажется, если не будут, то можно спокойно отдохнуть и подготовиться к следующему сезону.

Матвей Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. Стоимость вратаря по данным портала transfermarkt составляет 16 миллионов евро.