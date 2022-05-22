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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: Сафонов — лучший вратарь РПЛ 2021/22

22 Мая 2022 • 22:08 Комментировать
Краснодар
1:1
Ахмат
окончен

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим вратарём РПЛ в сезоне 2021/22.

«Матвей Сафонов провёл хороший сезон, наиболее ровный и стабильный, поэтому лучшим голкипером сезона назову именно Матвея», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 27 играх. В восьми матчах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

«Краснодар» занял четвертое место по итогам чемпионата России 2021/22, набрав 50 очков, опередив ЦСКА, у которого столько же баллов, по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Руслан Нигматуллин РПЛ Матвей Сафонов
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