Нигматуллин: Сафонов — лучший вратарь РПЛ 2021/22

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим вратарём РПЛ в сезоне 2021/22.

«Матвей Сафонов провёл хороший сезон, наиболее ровный и стабильный, поэтому лучшим голкипером сезона назову именно Матвея», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 27 играх. В восьми матчах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

«Краснодар» занял четвертое место по итогам чемпионата России 2021/22, набрав 50 очков, опередив ЦСКА, у которого столько же баллов, по дополнительным показателям.