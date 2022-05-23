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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» расстанется с Гогличидзе

23 Мая 2022 • 20:07 Комментировать
Краснодар
1:1
Ахмат
окончен

«Урал» выкупит защитника «Краснодара» Лео Гогличидзе.

«Чемпионат» сообщает, что «Урал» воспользуется опцией выкупа футболиста у «Краснодара», в ближайшее время стороны объявят официально о данной сделке.

Защитник «Краснодара» Лео Гогличидзе провел минувший сезон в екатеринбургском клубе. Он сыграл в 23 встречах чемпионата России, один раз отправил мяч в сетку ворот соперника и сделал одну голевую передачу.

Контракт с «Краснодаром» у футболиста рассчитан до конца сезона 2022/23. Стоимость российского защитника согласно данным портала transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал РПЛ Лео Гогличидзе
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