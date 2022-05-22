Гончаренко: «Без Газинского и Мартыновича невозможно представить «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.

Специалист выразил сожаление в связи с уходом сразу трёх ветеранов.

«Мартынович вообще многое отдал «Краснодару» за всё время. Он ещё с ФНЛ с «Краснодаром», также, как и Газинский. Без них тяжело представить команду. Есть сожаление, но надеюсь, что все ребята найдут себе команды и продолжат играть», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

34-летний защитник Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 года. За всё время он провёл в стане «быков» 269 матчей, забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.

На счету 32-летнего Газинского 14 мячей и 29 передач в 282 встречах.