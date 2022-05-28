Сперцян может стать одноклубником Головина

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, основными претендентами на игрока сборной Армении являются «Марсель» и «Монако». Руководство монегасков уже связывалось с представителями игрока, чтобы обсудить возможный трансфер. Напомним, цвета «Монако» защищает российский полузащитник Александр Головин.

Контракт 21-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость Сперцяна оценивается в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провёл за «Краснодар» 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.