Газинский высказался о своём будущем

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился дальнейшими планами.

Напомним, ранее было официально объявлено, что Газинский покинет «Краснодар» по истечении срока действующего контракта летом нынешнего года. За «быков» футболист выступал с 2013 года.

«После матча с «Ахматом» (1:1) мы созвонились с Сергеем Николаевичем (Галицким). Он поблагодарил нас, а мы — его. Это очень эмоциональный день для меня. Моё будущее? Есть мысли, рассмотрим все варианты», — приводит слова Газинского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний Газинский провёл в составе «Краснодара» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.