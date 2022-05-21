​Где смотреть матч «Краснодар» - «Ахмат» онлайн

В одном из матчей последнего тура Премьер-лиги России пересекутся «Краснодар» и «Ахмат».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Боец» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Краснодар» завершит чемпионат на четвёртом месте в турнирной таблице или опустится на пятое. В заключительном туре «быки» сыграют на своём поле против седьмого «Ахмата». Грозненцы выиграли три последних матча РПЛ с общим счётом 4:0 и теперь хотят снова порадовать своих болельщиков.