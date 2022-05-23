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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов не покинет «Краснодар»

23 Мая 2022 • 20:42 Комментировать
Краснодар
1:1
Ахмат
окончен

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы защитника «Краснодара» Евгения Чернова, рассказал о будущем футболиста.

«У Евгения действующий контракт с клубом, все хорошо. Уходить он никуда не собирается. Чернов останется в «Краснодаре», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

«Краснодар» занял четвертое место по итогам прошедшего сезона РПЛ, набрав 50 очков.

29-летний защитник принял участие в 10 матчах чемпионата России и сделал одну голевую передачу. Контракт Чернова с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24, стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Маньяков РПЛ Евгений Чернов
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