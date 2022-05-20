Полузащитник «Ахмата» Уткин рассказал о своём будущем

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал информацию о своём будущем.

«Не знаю, вернусь ли я обратно в «Краснодар». Пока ничего не могу сказать об этом», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

22-летний хавбек, права на которого принадлежат «Краснодару», принял участие в 27 матчах чемпионата России, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. Действующее соглашение футболиста с краснодарским клубом рассчитано до окончания сезона 2022/23. Стоимость Уткина по данным transfermarkt составляет три миллиона евро.

В последнем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом», встреча пройдет завтра, 21 мая.