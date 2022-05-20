Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Коновалова есть желание остаться в «Ахмате», но он хочет играть чаще»

20 Мая 2022 • 12:16 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
2.55 3.60 2.60
21.05 17:00

Агент полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова, выступающего на правах аренды за «Ахмат», Александр Клюев высказался о будущем своего клиента.

Клюев отметил, что футболист хочет остаться в Грозном, однако он недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде Андрея Талалаева.

«У него аренда заканчивается с «Ахматом», а контракт действует с «Рубином». Есть ли предложения от других клубов? Это пока оставим без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.

Также агент признался, что вопрос со сменой клуба в случае вылета «Рубина» в ФНЛ, пока не обсуждался.

Напомним, завтра, 21 мая, казанская команда в 30-м туре РПЛ встретится с «Уфой». В случае поражения, подопечные Леонида Слуцкого не смогут сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.  

В текущем сезоне 25-летний Коновалов провёл за «Ахмат» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Игорь Коновалов Ахмат Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
12:39 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов может продолжить карьеру в «Зените»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Рубину» сейчас не до Медведева»
12:27 · Кубок России
Умяров сможет сыграть в финале Кубка России
12:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Коновалова есть желание остаться в «Ахмате», но он хочет играть чаще»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Бакаева нельзя отпускать в «Зенит»
12:06 · Россия. Премьер-лига
«Урал» хочет продлить аренду голкипера Помазуна
12:01 · Россия. Премьер-лига
Бердыев мог возглавить «Химки»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Дюпин о матче с «Уфой»: Для «Рубина» это день Х
11:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Если действительно будет введён мораторий, то это будет неправильно
11:44 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Своими разговорами Зарема делает «Спартак» слабее»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Лещенко верит в победу «Динамо» над «Сочи»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ
11:29 · Россия. Премьер-лига
Лещенко о продаже пива на стадионах: Главное, чтобы наши болельщики не переусердствовали
11:23 · Россия. Премьер-лига
На матче РПЛ между «Динамо» и «Сочи» будут продавать пиво 1
11:14 · Россия. Премьер-лига
Сбербанк не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ
Все новости
Рекомендуем