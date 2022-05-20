Агент: «У Коновалова есть желание остаться в «Ахмате», но он хочет играть чаще»

Агент полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова, выступающего на правах аренды за «Ахмат», Александр Клюев высказался о будущем своего клиента.

Клюев отметил, что футболист хочет остаться в Грозном, однако он недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде Андрея Талалаева.

«У него аренда заканчивается с «Ахматом», а контракт действует с «Рубином». Есть ли предложения от других клубов? Это пока оставим без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.

Также агент признался, что вопрос со сменой клуба в случае вылета «Рубина» в ФНЛ, пока не обсуждался.

Напомним, завтра, 21 мая, казанская команда в 30-м туре РПЛ встретится с «Уфой». В случае поражения, подопечные Леонида Слуцкого не смогут сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

В текущем сезоне 25-летний Коновалов провёл за «Ахмат» 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.