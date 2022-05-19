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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крыховяк: «Сказать, что этот сезон был динамичным, ничего не сказать»

19 Мая 2022 • 14:57 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
2.55 3.65 2.60
21.05 17:00

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от уходящего сезона.

Напомним, 32-летний хавбек начинал сезон в «Локомотиве». Проведя за «железнодорожников» всего два матча, Крыховяк перешёл в «Краснодар», а весной нынешнего года приостановил контракт с «быками» и пополнил состав греческого АЕКа, с которым тоже недавно попрощался.  

«3 клуба, 5 тренеров, 26 матчей, 7 голов, 5 результативных передач — сказать, что этот сезон был динамичным, ничего не сказать. Пора на небольшой перерыв, а потом — сборная», — заявил Крыховяк в своих социальных сетях.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Аек Гжегож Крыховяк
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КРАСНОДАР АХМАТ
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