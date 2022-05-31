Спортивный директор «Интернасьоналя» Вильям Томас прокомментировал будущее вингера «Краснодара» Вандерсона.

Напомним, в настоящий момент бразилец выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.

«Как вы знаете, вчера он забил. Мы им очень довольны, все идет по плану, и мы ожидаем, что он и дальше будет нас радовать. Выкупили ли мы его контракт? Нет, но у нас еще есть время на принятие решение. Всё идет по плану, могу сказать, что мы со всей внимательностью подходим к данному вопросу», — сказал Вильям Томас корреспонденту Евро-Футбол.ру Сергею Румянцеву.

В составе бразильского клуба Вандерсон провёл девять матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.