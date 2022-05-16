Матвей Сафонов: «Общаемся с легионерами, которые покинули «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об общении с легионерами команды, которые покинули клуб весной нынешнего года.

«Они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Время от времени мы переписываемся с ними. Они поздравляют нас с победами», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, 7 марта текущего года ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке. По этой причине «Краснодар» лишился сразу всех иностранных футболистов.

За один тур до финиша нынешнего розыгрыша РПЛ «быки» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. В заключительном матче сезона подопечным Александра Сторожука предстоит встретиться с грозненским «Ахматом».