Гендиректор «Рубина»: «В марте «Краснодар» был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о непростой ситуации в «Краснодаре», которая едва не привела к снятию команды с чемпионата.

«2 марта игроки ушли из «Краснодара», закрыли аэропорты. Был перенос матча с «Локомотивом», «Урал» должен был лететь, но им позвонил Хашиг и сказал: «Можете не лететь. Мы, наверное, снимемся». Но потом перезвонил и сообщил о том, что решение было изменено», — заявил Сайманов на пресс-конференции.

Напомним, из-за санкций ФИФА и УЕФА, в марте «Краснодар» лишился сразу всех иностранных футболистов. Однако, несмотря на такие потери, «быки» смогли не только доиграть чемпионат, но и занять четвёртое место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона.