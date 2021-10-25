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Гилерме обошёл Овчинникова по числу матчей за «Локомотив»

25 Октября 2021 • 22:06 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
окончен

Маринато Гилерме установил ещё одно историческое достижение за время своих выступлений в московском «Локомотиве».

Сегодня 35-летний голкипер «железнодорожников» провёл свой 367-й поединок в составе столичного клуба. Гилерме вышел в стартовом составе и помог команде прервать семиматчевую серию без побед. «Красно-зелёные» с минимальным перевесом в счёте обыграли «Сочи» - 2:1.

По данным пресс-службы «Локомотива», Гилерме опередил в рейтинге футболистов с набольшим количеством матчей за клуб коллегу по амплуа Сергей Овчинникова, у которого 366 игр.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

 

Выше в списке лишь Владимир Маминов с 400 матчами и Дмитрий Лоськов (421 поединок).

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Локомотив Москва Сергей Овчинников Гилерме
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