Гилерме обошёл Овчинникова по числу матчей за «Локомотив»

Маринато Гилерме установил ещё одно историческое достижение за время своих выступлений в московском «Локомотиве».

Сегодня 35-летний голкипер «железнодорожников» провёл свой 367-й поединок в составе столичного клуба. Гилерме вышел в стартовом составе и помог команде прервать семиматчевую серию без побед. «Красно-зелёные» с минимальным перевесом в счёте обыграли «Сочи» - 2:1.

По данным пресс-службы «Локомотива», Гилерме опередил в рейтинге футболистов с набольшим количеством матчей за клуб коллегу по амплуа Сергей Овчинникова, у которого 366 игр.

Выше в списке лишь Владимир Маминов с 400 матчами и Дмитрий Лоськов (421 поединок).