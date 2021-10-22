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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зе Луиш больше не нужен «Локомотиву»

22 Октября 2021 • 19:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
2.45 3.35 2.90
25.10 19:00

Нападающий Зе Луиш больше не нужен «Локомотиву». Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», «железнодорожники» в ближайшее трансферное окно постараются продать или отдать в аренду 30-летнего форварда.

Зе Луиш провёл три матча за «Локомотив» июле-августе. Затем нападающий получил серьёзную травму и был исключён из заявки «железнодорожников» на текущий сезон.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ближайший матч команда Маркуса Гисдоля проведёт в понедельник, 25 октября. В двенадцатом туре чемпионата москвичи будут принимать «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зе Луиш
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